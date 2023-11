Fleur Holleman wint 1,40m direct op tijd Jumping de Achterhoek

Fleur Holleman heeft opnieuw een goede prestatie neergezet met de Selle Français-ruin Cataque du Haut Breil. De pas twintigjarige amazone stuurde de elfjarige HH Conrad-zoon foutloos in 55,08 seconden naar de overwinning in de 1,40m direct op tijd op Jumping de Achterhoek. Bart van der Maat werd met Catch Twenty Two V.O. Z (v. Catoki) derde.

Holleman en Cataque du Haut Breil wonnen vorige week nog een 1,40m-rubriek in Lichtenvoorde en vandaag waren ze opnieuw de beste. Met een foutloze ronde in 55,08 was de amazone drie honderdsten van een seconde sneller dan de Charlotte Philippe met Cacharel de Amoranda Z (v. Corlensky G). Van der Maat zat de twee dames op de hielen met 55,36 op de teller.

Bron: Horses.nl