Flipper d’Elle overleden

Een van de grootste beroemdheden van de Franse springsport is overleden op 27-jarige leeftijd. De goedgekeurde hengst Flipper d’Elle (Double Espoir x Jalisco B) sprong zelf op 1,60m- niveau onder Laurent Goffinet. In de fokkerij laat hij bekende namen na, zoals Napoleon du Chanu (Flipper d'Elle x Papyrus de Chivre), de KWPN-goedgekeurde hengst Ol Metta (Flipper d'Elle x Le Plantero), Orizon du Brunel (Flipper d'Elle x Pot D'or XX) en nog vele anderen.

Laurent Goffinet schrijft op zijn facebookpagina: ‘’Ik had beloofd aanwezig te zijn tot zijn einde en hij is rustig heengegaan in mijn armen. Ik ga je missen.’’

Bron: Horses.nl/ Facebook