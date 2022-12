Flip’s Little Sparrow met sportief pensioen

Na een lange en succesvolle carrière gaat Flip's Little Sparrow (Cardento uit Malin Baryard-Johnssons succesmerrie Butterfly Flip) met sportief pensioen. De SWB-merrie sprong met Peder Fredricson en Stephanie Holmén op het hoogste niveau.

Flip’s Little Sparrow begon haar internationale carrière met Fredricson, maar daarna liet de Zweedse topruiter zijn stalamazone Stephanie Holmén de teugels overnemen. Homén en Little Sparrow wonnen in 2016 de CSI5* Wereldbekerwedstrijd in Zürich. In oktober dit jaar vertegenwoordigden ze hun thuisland op de CSIO5* Nations Cup-finale in Barcelona, waar ze met het team tweede werden in de Challenge Cup. Op hun laatste wedstrijd, de CSI4* Sweden International Hors Show, wonnen ze een 1,50m-rubriek.

“Dank je wel, dat je me de afgelopen vijf jaar de hele wereld met me bent rondgereisd. Dank je wel, dat je altijd zo je best voor me hebt gedaan. Dank je wel, dat je het hoogtepunt van al mijn dagen bent geweest, thuis en op wedstrijden. Je gaat gemist worden, zo prachtig als je bent van binnen en buiten”, aldus Holmén op Instagram.

Bron: World of Showjumping/Instagram