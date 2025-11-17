FN kent Richard Vogel hoogste onderscheiding toe

Op de Stuttgart German Masters is Richard Vogel door de FN onderscheiden met het gouden FN-ereteken met laurierkrans. Vogel ontving de onderscheiding uit handen van Peter Hofmann, voorzitter van de springcommissie van het DOKR. Het gouden FN-ereteken met laurierkrans is de hoogste onderscheiding voor ruiters die nog actief zijn in de sport.

Savannah Pieters Door

Richard Vogel was dit jaar zeer succesvol op de Europese Kampioenschappen in A Coruña. Met United Touch S (v. Untouched) won hij individueel goud en leverde een belangrijke bijdrage aan de bronzen teammedaille voor Duitsland.

In zijn toespraak prees Hofmann niet alleen Vogels sportieve klasse, maar ook zijn houding in de omgang met paarden. “Richard Vogel staat voor topsport. Op de Europese Kampioenschappen liet hij snelle omlopen zien. Zijn mentale weerbaarheid in A Coruña en zijn respectvolle omgang met zijn paard zijn een voorbeeld voor onze sport.”

Bron: FN