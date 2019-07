Fokproducten Roelof Bril maken indruk in Aken

Twee door Roelof Bril gefokte paarden die rechtstreeks teruggaan op zijn voormalige Grand Prix-winnares Burggravin doen opvallende zaken op CHIO Aachen. Zo sprong de KWPN-erkende hengst Darry Lou (Tangelo van de Zuuthoeve x Nabab de Rêve) met Beezie Madden donderdag twee voortreffelijke nulrondes in de Nations Cup, en werd F-One USA (Toulon uit volle zus Darry Lou, mede-fokker Wiet ten Brinke uit Varsseveld) vadaag derde in de Allianz Prijs.

Als Darry Lou zijn vorm van de afgelopen week (een superieure nulronde in het basisparcours van de Preis von Europa en twee nulrondes in de Nations Cup) kan vasthouden, belooft dat morgen nog wat voor de Grote Prijs waar hij als dertigste op de startlijst staat. Beezie Madden is in ieder geval ook in vorm, vanavond won ze met voormalig Wereldkampioen Garant (v. Warrant) de Youngster-proef.

Bron: KWPN/Horses.nl