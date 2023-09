De zevenjarige hengst For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) werd vandaag onder Marriet Smit-Hoekstra tweede in de Youngster Cup op CSI Riesenbeck. Het duo is dit seizoen lekker onderweg: For Chacco TN sprong in de Youngster Cup voor de negende keer op rij een foutloze proef. De winst ging naar Marcus Ehning met Plot's Princess (v. Plot Blue).