For Chacco TN maakt debuut onder Harrie Smolders

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
For Chacco TN maakt debuut onder Harrie Smolders
Marriët Smit-Hoekstra met For Chacco TN Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl
Door Rick Helmink

For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) van Team Nijhof en het Braziliaanse Haras Cooper staat al enige tijd bij Harrie Smolders op stal. Smolders neemt de hengst, die het afgelopen jaar onder Marriët Smit-Hoekstra binnen twaalf maanden zes Grote Prijzen won, deze week mee op concours naar het 2*CSI in Lier.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
