Forever SFN wint in Wellington met Kelli Cruciotti Vanderveen

Forever SFN (ex. FFW8ten, v. Azteca VDL x Nonstop) is niet langer onder het zadel van Jeroen Dubbeldam. De twaalfjarige ruin die in 2021 een flink aantal goede resultaten neerzette met Dubbeldam, staat al enige tijd in de Verenigde Staten en komt nu uit onder de Amerikaanse Kelli Cruciotti Vanderveen. En die heeft hem ook lekker aan de gang: vorige week won Forever al de nationale Grand Prix (1,40m.) op The Ridge in Wellington en gisteren de kwalificatie voor de 1,50m. nationale Grote Prijs op het WEF.