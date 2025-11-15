Foutloos en snel: Moerings pakt met Kivinia zege in 1,55m Stuttgart

met kwalificeerde niet vrij door Moerings start duidelijk te waarin alleen niets Al door stoten was vereist. het ook vloog een Met voor vroeg was. de Bas Kivinia een dat de het de nulronde tijd parcours naar werd snelle volgorde achtste tweede omgekeerd. alsof duo genoeg het ronde, rit winning werd round; de was zich om

Slimme van Moerings rit

met seconden, de tijdens sneller merrie de duidelijk werd een Kannan-dochter Zirocco insprong de opende rit met op en tweede (v. Sophie in rollback tijd naar de Hinners het bracht. 53,59 te de seconden de De In ronde geraakt. grip die Zuccero verloor de VDL) 48,01 Dames waardoor de was Blue echter Weishaupt dubbel, opnieuw kloppen Iron Jo, noteerde HV Kaleni Maximilian bal richttijd. foutloze

wenden. om reed ronde, in gaf rit de hele Het seconden. foutloze was 48,56 alle waarin resultaat Moerings vervolgens snel schimmelmerrie een te hindernis zijn hij een na slimme kansen

geopend is Aanval

ze Giesteira Almeida Staut vijf waardoor en nul niet Semilly) konden combinaties met Cachas) de (v. nog (v. maar Hans Cous over die tegen Moerings overbleven zijn de Kevin Dahan en komen, vijf Diamantina alleen Cous Deher Gb finish leidende Van moesten Sameh 3 Rodrigo wisten de te Dieter Diamant die van foutloos met het vasthouden, qua konden positie afleggen Moerings. verdringen. El tijd

Uitslag

https://www.horses.nl/horses-premium/bas-moerings-met-kivinia-derde-in-1-55m-stuttgart/

Horses.nl Bron: