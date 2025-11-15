Foutloos en snel: Moerings pakt met Kivinia zege in 1,55m Stuttgart

Petra Trommelen
Foutloos en snel: Moerings pakt met Kivinia zege in 1,55m Stuttgart featured image
Bas Moerings met Kivinia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op de Stuttgart German Masters hebben Bas Moerings en Kivinia (v. I’m Special de Muze) laten zien wat ze in huis hebben. Donderdag eindigden ze als achtste in de 1,50 m. Speed-klasse, gisteren pakten ze een derde plek in het 1,55 m. en vandaag volgde een overtuigende zege in de 1,55 m. met winning round.

