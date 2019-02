Foutloze rondes voor Boy Peels met nieuw paard in Abu Dhabi

Boy Peels reisde als enige Nederlander af naar Abu Dhabi, waar dit weekend een Nations Cup op het programma staat. Naast de vijfsterren rubrieken werden er gisteren en vandaag ook CSI2*-parcoursen over 1,40m verreden. Peels bleef daarin met Rahmannshof Bently, waarmee hij voor het eerst internationaal aan de start verscheen, alle keren foutloos.

In de eerste 1,40m-proef woensdag was Khaled Abdulrahman Almobty niet te kloppen met de KWPN-merrie Garizona. De Tangelo van de Zuuthoeve liep haar eerste internationale 1,40m-parcours en was in de barrage ruim een seconde sneller dan de concurrentie.

Peels en de elfjarige Bently waren in hun eerste gezamenlijke optreden niet snel genoeg voor de top 5 en eindigden als achtste.

Tweede keer

Donderdagochtend in de kwalificatie voor de 2*-Grand Prix bleef Peels opnieuw foutloos met de BWP’er in de tijdsrubriek over 1,40m. Salim Khamis Al Suwaidi was in deze rubriek met de KWPN-merrie Espresso (v. Andiamo Z) het snelst en ging er voor thuispubliek met de zege vandoor.

In deze rubriek was Peels met 82,86 seconden net te langzaam voor de top tien en eindigde hij op de elfde plek.

Uitslagen

Bron: Horses.nl