Frank Schuttert bovenaan in hoofdnummer CSI Exloo

Frank Schuttert was vandaag sterk op dreef op CSI Exloo. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m direct op tijd, schitterde Schuttert met de SF-ruin Django Semilly (Nartago x Le Tot de Semilly) die hij sinds afgelopen voorjaar rijdt voor Marc en Julia Houtzager. Het duo werd vorige maand al een keer vijfde en boekte nu hun eerste internationale zege.

Met de snelle tijd van 69,06 seconden was Schuttert iedereen de baas. Voor nog meer Nederlands succes in deze rubriek zorgde Pim Mulder. Hij kwam met Viktor Z (v. Verdi TN) in 69,40 seconden over de eindstreep. Met deze snelle tijden waren thuisrijders Schuttert en Mulder de enigen die onder de 70 seconden wisten te blijven.

Jesse Luther en Chantal Regter

De top drie werd compleet gemaakt door Jesse Luther. De Duitse ruiter finishte met Quick Casall (v. Quick Star) in 70,19 seconden. Daarachter weer een Nederlandse combinatie: Chantal Regter en Can Fly Z (v. Can Remember) die er 70,55 seconden over deden.

Uitslag

Bron: Horses.nl