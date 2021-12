Frank Schuttert derde in Wereldbekerwedstrijd Poznan

Frank Schuttert werd vanmiddag derde met KINKY BOY VAN HET GILDENHOF (v.NABAB DE REVE) in de wereldbekerwedstrijd in het Poolse Poznan. De wedstrijd werd gewonnen door Maksymilian Wechta met

CHEPETTANO (v.Chepetto) voor de Belgische amazone Annelies Vorsselmans met WILANDRO 3 (v.Unistar).

Pittige eerste ronde

Een pittige eerste ronde met als gevolg zeven deelnemers in de barrage.

Als eerste moest Schuttert van start. Zijn paard kon op de rechte stukken tijd winnen door zijn grote galoppade maar die tijdwinst moest hij weer inleveren in de bochten waarin Kinky Boy van het Gildenhof nog niet heel bedreven is. Resultaat was een redelijk snelle tijd van 33.84 seconden.

Dat die tijd te verbeteren viel liet Vorsselmans direct zien door de nieuw te kloppen tijd op 33.19 seconden te zetten. Lowie Joppen reed met HAVEL VAN DE WOLFSAKKER Z (v.Hos D’O) een rustige foutloze ronde in 36.10 seconden en werd daarmee vierde.

Als laatste starter werd de voor eigen publiek rijdende Maksymilian Wechta opgezweept door datzelfde publiek om de tijd van Vorsselmans te kloppen. Na een weergaloze rit eindigde hij op 32.59 seconden en schreef daarmee deze wedstrijd op naam.

De Nederlanders

Jack Ansems en FLIERE FLUITER (v.VDL ZIROCCO BLUE) werden door een springfout uit de barrage gehouden maar hun tijd was toch genoeg voor de achtste plaats.

Gerben Morsink, Jur Vrieling, Melvin Greveling, Leon Thijssen, Mel Thijssen en Mans Thijssen wisten deze keer geen prijs te behalen.

Uitslag

Bron: Horses.nl