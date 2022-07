Frank Schuttert: “Eiken Sato is een natuurtalent met veel ervaring”

Voor wie het Japans volkslied nog niet kende, op CSI Ommen kon je ‘m al twee keer horen. Eiken Sato pakte zaterdag zijn tweede winst op Calousa JRA (Calvaro Z). Ditmaal in de 1.45m Medium Tour finale met maar liefst 19 ruiters in de winning round. Thuisruiter Frank Schuttert probeerde er ook vooraan bij te zijn. “Maar ik moet nog een beetje op barrages oefenen”, lacht hij als hij negende wordt. Geen topklassering, maar zo voelde het wel voor hem.

Frank Schuttert reed met Joviaal ES (v.Fernando H) en onthoud die naam maar, want deze achtjarige KWPN-goedgekeurde hengst maakte zoveel progressie in Ommen dat hij getipt kan worden als een aanstormend Grand Prix-springpaard. “Van de week sprong hij z’n eerste 1.50m rubriek en hadden we een foutje. Ik kon merken dat hij nog wat groen is op dat niveau, maar vandaag was hij heel overtuigend, in beide omlopen. Zijn eigenaar Egbert Schep en z’n vrouw waren er ook, dat maakte het extra mooi. Deze gaat in de toekomst een dikke proef springen!”

‘Alles klopt’

Eiken Sato won de BPV Belastingadviseurs & Coral Reef Ranch Prijs, voor de Duitsers Sophie Hinners op Churchill (v.Cassito) en Tim Rieskamp-Goedeking op Ventago (v.Van Helsing). Wat maakt deze Japanner zo succesvol? “Eiken heeft van nature heel veel talent. Hij is niet zo groot en dus heel licht, zit zijn paard nooit in de weg en rijdt met heel veel ritme. Vergeet zijn ervaring niet door de jaren heen. Eerst bij Stephex Stables, de laatste jaren bij Paul Schockemöhle. Dat zijn de stallen waar je veel kan leren. Alles klopt er. Het team, het management, ze weten waar ze mee bezig zijn”, vertelt Frank Schuttert.

Mooiste moment

Zelf reed Frank Schuttert negen jaar voor Jos Lansink en reed hij op de mooiste plekken in binnen- en buitenland. Menig concours kan jaloers zijn op de hoeveelheid toeschouwers op zijn thuisconcours. Zijn mooiste moment tot nu toe? Dat heeft met het publiek te maken!

“De sfeer gisteravond. Ik kreeg gewoon kippenvel toen er zoveel mensen het terrein op kwamen. Echt heel bijzonder. Rijen dik stonden ze te kijken naar de sport. Eerst was er begin van de avond de dikke proef met barrage, direct daarna het Puissance springen. Twee heel mooie dingen om te kijken zonder dat het programma stilvalt. Met muziek er tussendoor, Bert de Ruiter die alles aan elkaar praat. We hebben hier voor elk wat wils. Vandaag ook.

Met Bixie wedstrijden op het gras, de ponyparade in de hoofdring, de Medium Tour finale met barrage, de veulenpresentatie, het jachtparcours en dan de veiling erachteraan. Heel veel verschillende dingen, het rolt de hele dag door. Ik geloof dat dat het succes is.”

Eric Ten Cate

Het 1.45m jachtspringen om de Geissler Installatiebedrijf Prijs, waarbij de ruiters zo snel mogelijk het parcours aflegden op zelf uitgekozen muziek, werd gewonnen door de vliegensvlugge Eric ten Cate met Ivoor (v.Eldorado vd Zeshoek). De Ier Shane Breen werd tweede op Haya (v.Berlin), voor Hessel Hoekstra met Helsinki (v.VDL Zirocco Blue).

Bron: CSI Ommen

