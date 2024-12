Frank Schuttert en Gream (v. Verdi) waren in het indoorseizoen 2023-2024 een combinatie om rekening mee te houden: in de maanden november, december, januari en februari won de combinatie twee keer een dikke proef en was er ook nog een tweede en een derde plaats. Onlangs maakte Gream zijn comeback (na zeven maanden afwezigheid) in de internationale springring en in Poznan meldde hij zich vanmorgen weer aan het front: met de winst in het 1,40m.