Frank Schuttert en Lyonel D vierde in Grote Prijs

In de CSI2* Grote Prijs in Opglabbeek zette Frank Schuttert het beste Nederlandse resultaat neer. Hij stuurde Lyonel D (Little Joe x Chacco Blue) met een foutloze rit en 38,77 seconden op de teller naar de vierde plaats. Dominique Hendrickx en Pieter Clemens hielden de Belgische eer hoog door de eerste twee plaatsen op te eisen.

De top vier in de barrage van de Grote Prijs was aan elkaar gewaagd. Clemens was met Icarus (Querlybet Hero x Skippy II) de eerste in de veertien combinaties tellende barrage die met een foutloze rit finishte onder de 39 seconden. Vervolgens kwam Omer Karaevli met Roso Au Crosnier (Looping d’Elle x Odin de la Cense) met 38,60 op de teller dicht bij Clemens (38,60) in de buurt.

Hendrickx aan kop

Daarna was het de beurt aan Schuttert, die alles uit de kast trok en Lyonel D snel en behendig door het parcours stuurde. Met 38,77 op de teller nam hij de voorlopig derde positie in. Uiteindelijk was het Dominique Hendrickx die daar in verandering in aanbracht en haar mannelijke collega’s aftroefde. Met Vintadge de la Roque (Kannan x Galoubet) noteerde ze de winnende tijd (37,80).

Uitslag.

Bron: Horses.nl