Frank Schuttert hoopt op thuiszege in Grote Prijs CSI Ommen

Het internationaal springconcours CSI Ommen was al een thuisconcours, maar toch ook weer niet voor Frank Schuttert. Negen jaar lang was hij werkzaam voor de huidige bondscoach springen Jos Lansink in België. Na een leerzame en succesvolle tijd runt Frank Schuttert sinds december zijn eigen stal, thuis op De Driehoekhoeve in Stegeren, vlakbij Ommen. " Voorheen was ik op CSI Ommen eigenlijk te gast. Ik kwam op woensdag met de paarden aan en ging zondag weer naar huis. Nu ben ik echt op mijn eigen terrein en ja, dan wil je het wel extra goed doen."

De beslissing om zijn job bij Jos Lansink op te zeggen en afscheid te nemen van succesvolle Grand Prix-springpaarden was een lastige. “Zo’n keuze maak je niet van de ene op de andere dag. Voor mij was het moment daar. Ik heb er een supermooie tijd gehad. Ik had er nog wel zo’n periode willen blijven, maar thuis hebben we ook een heel mooie stal. Toen begon ik te twijfelen en besloot ik om voor mezelf te beginnen.”

Teamplek

De ambitie is om weer een plek in het Nederlands springteam te krijgen met de kennis en ervaring die hij onder de vleugels van Lansink opdeed. De 11-jarige Gream, eerder gereden door Jan Conijn, kan daarvoor in aanmerking komen. Hij stamt af van de wereldhengst Verdi, die op alle kampioenschappen ter wereld succesvol meedeed onder Maikel van der Vleuten, de winnaar van de laatste internationale Grote Prijs op CSI Ommen.

Handen uit de mouwen

Hoewel hij weer thuis is, is Frank niet heel druk met de voorbereiding van CSI Ommen (6 tot en met 10 juli). De organisatie ligt in handen van zijn moeder Marian en broer Hendrik-Jan en hun team. “Zij weten precies goed gaat en wat er beter kan. Ik maak nu wel voor het eerst de opbouw van het evenement mee. Dan zal ik zelf ook wel de handen uit de mouwen moeten steken”, lacht hij.



CSI Ommen zal weer veel toeschouwers en ruiters trekken. “Ons concours is een goede mix van sport en gezelligheid. We doen ons uiterste best om het zo goed mogelijk voor elkaar te hebben en dat zien de ruiters en het publiek ook.” Schuttert is er vooral trots op dat zijn collega-ruiters CSI Ommen vaak verkiezen boven andere wedstrijden waar nog meer prijzengeld te verdienen is. “Dat zegt wel iets over de status van CSI Ommen.”

Gratis entree

Ook de regio trekt naar het concours. “Mensen uit Ommen markeren ons evenement met een stift in hun agenda”, vertelt Frank Schuttert. Wat daarbij natuurlijk helpt is de gratis entree. “Je kan bij ons zo binnenlopen.” Vakantiegangers fietsen uit nieuwsgierigheid langs. “Mensen die niks met paarden hebben, worden toch aangetrokken door ons concours. Er zijn een hoop andere dingen te beleven, zoals de shows. De Puissance, het springen over een muur die steeds hoger opgebouwd wordt, op vrijdagavond brengt ook altijd veel publiek. Vaak komen ze op zondagmiddag weer terug voor de Grote Prijs.”

Hoge verwachtingen

Schuttert rijdt met hoge verwachtingen op CSI Ommen. “Ik heb Gream in mijn achterhoofd voor de Grote Prijs. Hij was al succesvol in verschillende Grote Prijzen en is zeker een paard om rekening mee te houden. Ja, ik voel wel enige druk om te presteren. Mensen zullen toch gaan kijken hoe ik het doe op mijn thuisconcours. Maar ik doe er gewoon een tandje bij om te laten zien dat ik het nog steeds kan. Ik ga zeker geen genoegen nemen met een paar mooie rondjes. Ik ga voor de Grote Prijs op zondag.”

Bron: persbericht