Frank Schuttert iedereen te snel af en wint 1.45m CH De Wolden

De hoofdrubriek op deze tweede week van het CH de Wolden bestond vandaag uit een 1.45m parcours met barrage. Hierin kwamen maar liefst 81(!) combinaties aan start waarvan 14 foutloos aan de finish kwamen. Uiteindelijk was het Frank Schuttert die iedereen te snel af was en er met de overwinning vandoor ging. Bas Moerings deed een dappere poging en kwam dichtbij maar moest toch genoegen nemen met de tweede plaats. Tim Gredley maakte voor Groot Brittannië de top 3 compleet.

Frank Schuttert zadelde voor deze proef de razendsnelle Joviaal Es (v. Fernando H). In het basisparcours was de combinatie al snel en in de barrage deden ze er nog een schepje bovenop. Met 36.30 seconden op de klok mocht Schuttert de hoofdprijs van 8415 euro in ontvangst nemen. Bas Moerings eindigde met Jesther (v. Cardento) nipt op plaats twee. Het duo klokte een tijd van 36.48 seconden en streken daarmee 5100 euro op. Om wat variatie in het Nederlands feestje te gooien was het de Brit Tim Gredley die de top drie compleet maakte. Hij reed Commissaire S (v. Comme Il Faut) naar 37.53 seconden en 3825 euro.

