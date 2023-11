Frank Schuttert klasse apart in 1,50 Praag

Op de Global Champions Playoffs in Praag werd vandaag de derde individuele wedstrijd gesprongen. Daarin was Frank Schuttert een klasse apart. In het 1,50 m. met barrage leverde hij met Isis (Cardento x Lupicor) een superieure rit af: foutloos en veruit het snelst. Die knappe prestatie was goed voor de eerste prijs en daarmee ook hun eerste internationale zege.

In de dertienkoppige barrage klokte Frank Schuttert met Isis de snelle tijd van 37,54 seconden en bleef daarmee als enige onder de 38 seconden. Beste poging om in de buurt te komen deed Jodie Hall McAteer met Hardessa (v. Berlin) maar zij had er uiteindelijk 38,68 voor nodig en werd daarmee tweede. Marlon Modolo Zanotelli maakte de top drie compleet. Met Cornest (v. Balou du Reventon) passeerde hij de eindstreep in 39,15 seconden.

Vrieling en Emmen

Naast Schuttert mochten voor Nederland ook Jur Vrieling en Kim Emmen terugkomen voor de barrage. In die beslissende rit tegen de klok hield Vrieling met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) de lei schoon en klokte de zesde tijd van 41,13 seconden. Emmen en Imagine (v. Cassini Gold) kregen een balk en werden tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl