Frank Schuttert levert superprestatie op CSI Linz: tweede met Hero en derde met Hawaii-S

Frank Schuttert deed vandaag uitstekende zaken op CSI Linz-Ebelsberg. In het hoofdnummer, een tweefasen over 1,45 m, bracht hij twee paarden aan de start en eindigde met beide in de top drie. Zijn rit met de elfjarige Hero (v. Cantos) was goed voor de tweede plaats en met de even oude Hawaii-S (v. Inshallah de Muze) finishte hij als derde.

Met de ruin Hero kwam Frank Schuttert in 34,91 seconden over de finish en met de merrie Hawaii-S deed hij er 35,33 seconden over.

Winst voor Whitaker

Allersnelst in deze rubriek van 81 deelnemers was Robert Whitaker. Met Evert (v. Amadeus) klokte de Brit 34,63 seconden.

Uitslag

