Frank Schuttert moet alleen Almeida voorlaten in CSI2* 1,40m Houten

Volle startlijsten met een paar grote namen zorgde voor fraaie sport in Houten. 16 combinaties plaatstem zich in de CSI2* 1,40m rubriek voor de barrage maar niemand was zo snel als Rodrigo Giesteira Almeida. De Portugees stuurde de elfjarige KWPN-er Inspector (v. Gentleman) naar de overwinning. Frank Schuttert werd met Panama van 't Roosakker (v. Echo van T Spieveld) werd terwijl Bart Lips optekende voor de vierde plaats.

Rodrigo Giesteira Almeida wist als enige een tijd onder de 33 seconden te noteren en was een meer dan terechte winnaar. Frank Schuttert kwam met 33.24 seconden dicht in de buurt maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Simon Heineke maakte met Early Bird (v. Clearway) het podium compleet.

Meer Nederlands succes was er voor Bart Lips. Hij stuurde Ding Dong van Overis Z (v. Diamant de Semilly) in 33.69 seconden naar plaats vier. Lennard De Boer eindigde ook in de top tien en reed de KWPN-hengst Legend D (v. Etoulon) naar de zesde plaats. Roosje Brouwer werd met Kerswin van ’t Roosakke (v. Echo van T Spieveld) negende.

Uitslag

Bron: Horses.nl