Frank Schuttert nieuwe ruiter van Irish Coffee PR

De negenjarige bij het AES goedgekeurde hengst Irish Coffee PR (Emerald van ’t Ruytershof x Indoctro) heeft een nieuwe ruiter. Frank Schuttert neemt de teugels over van Glenn Knoester, zo maakte de eigenaar van de hengst via een persbericht bekend. Het nieuwe duo is onderweg naar Spanje en neemt de komende maand daar deel aan de Sunshine Tour als voorbereiding op het komende outdoorseizoen.

“Soms is het moeilijk om niet egoïstisch te zijn, maar de sportieve carrière van Irish Coffee PR gaat boven die van mij”, aldus Knoester. “Anderhalf jaar geleden kwam ik bij de eigenaren en fokkers Rob Hatzmann en Petra Klapdoor om Irish Coffee te gaan rijden. Al snel vormden wij een fijne combinatie met diverse goede resultaten. Het hoogtepunt was toch wel verleden jaar toen wij als vierde eindigde in het 1.50m op het CSI 3* Ommen.”

Allerhoogste niveau

“Irish Coffee PR is volgens mij een hengst voor het allerhoogste niveau en helaas kan ik hem die kans niet geven. In het huidige systeem van wedstrijden is het voor mij heel moeilijk om 3*- en 4*-wedstrijden te rijden, maar voor Irish is het nu tijd om deze kans wel te krijgen”, vervolgt Knoester, die daarbij ook laat weten geen geschiktere nieuwe ruiter voor de hengst te weten dan Frank Schuttert.

Vorige maand wonnen Knoester en Irish Coffee nog een van de hoofdrubrieken in Exloo en eindigden de dag erna net buiten de top drie met een foutloze rit in in een 1,45m-rubriek.

De hengst blijft via diepvriessperma beschikbaar voor de fokkerij.

