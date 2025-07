Frank Schuttert over GP-zege: ‘Ik wist dat het niet onmogelijk was’

Nog altijd revaliderend van zijn gebroken heup heeft Frank Schuttert het thuisfeest op CSI Ommen op zondagmiddag laten exploderen. Negen jaar nadat hij voor het eerst het hoofdnummer op eigen bodem won met Winchester HS, het paard waarmee zijn topsport carrière begon, won hij nu opnieuw de 1.55m Handelshuis Schuttert Grote Prijs. Een zege niet alleen voor het thuispubliek, maar vooral voor iedereen ‘die achter me stond in de periode na mijn blessure.’

Winst in een internationale Grote Prijs staat bij iedere ruiter op het wensenlijstje, maar bij Frank Schuttert stond die van CSI Ommen met dik gedrukte letters in de agenda. Nadat hij twaalf weken geleden zijn heup brak stond alles in het teken om deze zondagmiddag 13 juli te vlammen.

Annelies Vorsselmans en Pim Mulder maakten het hem nog akelig lastig met hun razendsnelle barrageritten, maar Isis (v. Cardento) liet de klok 0.09 seconden sneller stil staan. “Ik moest van goede huizen komen, dat had ik al gezien op het TV-scherm op het voorterrein, maar ik wist ook dat het niet onmogelijk was. Isis is één van de snelste paarden van het circuit en ik heb haar al twee jaar. We kennen elkaar goed. Ze is sensibel en je moet haar in d’r waarde laten, maar dan gaat ze wel voor je door het vuur”, vertelt Frank Schuttert.

‘Het is ze gegund’

Annelies Vorsselmans glundert met haar tweede prijs met Trezequet (v. Turmalin): “Mijn paarden hebben hier de hele week alles foutloos gesprongen en we gunnen de zege allemaal aan de familie Schuttert, die zo’n fantastisch concours voor ons heeft georganiseerd.” CSI Ommen-buurman Pim Mulder werd knap derde met de hengst It’s Possible (v. Berlin). “Dit was supersport”, complimenteert Jeroen Dubbeldam, trotse partner van Vorsselmans.

Paarden uit handen gegeven

Voor Frank Schuttert is de zege de beloning voor hard werken. “Toen ik geblesseerd raakte kon ik even niets en dat was echt niet leuk. Ik heb mijn paarden uit handen gegeven. Katoulon ging naar Michael Greeve en verkocht ik na CSI Eindhoven, m’n broer Hendrik-Jan kon goed met Panama van ’t Roosakker overweg en heeft CHIO Rotterdam en Aken met haar kunnen rijden, Maikel van der Vleuten kon Isis erbij pakken en Nick Nanning kreeg wat jongere paarden van me. Het leuke is dat Maikel ook meteen een klik met Isis had en er een nationale Grote Prijs en een tweesterren Grote Prijs mee won.”

‘Lichamelijk gespaard’

Terugkijkend heeft alles goed uitgepakt, beaamt Frank Schuttert. “Ik zit nog volop in mijn revalidatietraject met fysiotherapie en kan nu wel voelen dat ik hier vier paarden op concours heb gereden. Ik heb ook vrijwel niet geholpen met de organisatie van ons concours. Ik heb mezelf lichamelijk gespaard en de kop erbij gehouden. Petje af voor Hendrik-Jan en onze moeder die er ontzettend veel tijd in steken. CSI Ommen liep weer als een geoliede machine en ik denk dat iedereen het enorm naar hun zin had. Het winnen van de Grote Prijs was het steentje wat ik kon bijdragen”, sluit Frank Schuttert het interview af, waarna hij met een groot gejuich verwelkomd wordt op de VIP-loge. De avond is nog lang niet voorbij in Ommen.

Lees ook:

Bron: Persbericht