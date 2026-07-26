Frank Schuttert troeft Jur Vrieling af in Grote Prijs Gemeente De Wolden

De Grote Prijs Gemeente De Wolden over 1,45 m is zondagavond na een spannende barrage gewonnen door Frank Schuttert. Hij reed op Gream (v. Verdi) de scherpe tijd van drievoudig GP-winnaar Jur Vrieling op Nikky Vera (v. Emir R) aan flarden. De derde plaats was voor de Duitser Tom Schewe met Lester (v. Eldorado vd Zeshoek).

Mirjam Hommes Door

De barrage kende een veld van tien combinaties. De in veel ogen favoriete Ansgar Holtgers Jr die met Kantibes de kwalificatie op vrijdag won, zag een balk vallen in de basisomloop en mocht dus niet naar de barrage.

Scherpe tijd

De eerste echt scherpe tijd werd door de als derde gestarte Ierse Abbie Sweetman neergezet. Zij ging op Kiritan rond in 39,25 seconden. Tom Schewe dook daar vervolgens driehonderdste van een seconde (39,22) onder en het publiek voelde dat er een zinderende ontknoping aan zat te komen.

Christian Ahlman, meervoudig Europees kampioen, leek zijn landgenoot te verdringen, maar kwam op Diamantino net tekort met 39,37 seconden. Jur Vrieling reed de oosterburen van het podium met 38,81 seconden. De winnaar van vorige week, de Ier Conan Wright, gooide er daarna een balk af en toen werd het muisstil voor de laatste rijder, Frank Schuttert. De Ommenaar pakte op de twee rechte stukken zijn winst en kreeg het publiek op de banken.

Voor of achterlangs?

Schuttert was na afloop een blij man. “Deze Grote Prijs stond hoog op mijn lijstje. Ik doe hier steevast mee, soms zelfs beide weken, en er zijn hier veel bekenden. Dat motiveert enorm”, glimlachte de winnaar na afloop. Schuttert had gezien dat Vrieling voor de klok langsreed, waar de meeste anderen er achterlangs gingen. “Jur gaf zo het goede voorbeeld, ik had eigenlijk geen keus en moest daar dan ook langs. Ik had bovendien alle vertrouwen in mijn paard.”

Jur Vrieling met Nikky Vera. Foto: Hans Khoe.

‘Het moest’

Vrieling wist dat hij vaart moest maken. “Tom Schewe en Frank zijn snelle ruiters, maar Frank reed de bochten net iets scherper en beter dan ik. Ja en die klok? Het werd wel heel kort, maar het moest.” Vrieling ziet in de 8-jarige merrie Nikky Vera nog volop groeimogelijkheden: “Het paard van Frank is ouder en heeft meer ervaring, ik gun het hem van harte. We hebben veel landenwedstrijden met elkaar gereden en veel aan elkaar te danken.” De ruin Gream van Schuttert is al 15. “Hij geeft altijd honderd procent, is nog steeds gretig, maar ik moet hem soms wel tegen zichzelf in bescherming nemen”, zegt de ruiter.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl