Frank Schuttert tweede in hoofdnummer Poznan

Frank Schuttert sprong met Gream (Verdi TN x Ultimo) een knappe ronde in het hoofdnummer, een 1,45 m. direct op tijd, vandaag in Poznan. Als zesde starter zette het duo de snelle tijd van 55,29 seconden neer en ging daarmee lange tijd aan de leiding. Uiteindelijk hoefde Schuttert alleen Douglas Lindelöw voor te laten gaan en kon zo de tweede prijs ophalen.

Douglas Lindelöw legde met Cheldon (v. Chacco-Blue) het parcours af in 54,69 seconden en was daarmee de enige die onder de 55 seconden bleef. Daarachter dus Schuttert en de zoon van Verdi TN, die vorige maand ook bovenaan meededen en toen op Jumping Indoor Maastricht een 1,50 m. wonnen. Naast de hoofdprijs ging ook de derde prijs naar Zweden. Daarvoor zorgde Erica Swartz Ryan met Madonna (v. Flamenco de Semilly) in 55,63 seconden.

Slagter en Hoekstra

Voor Nederland eindigden ook Amanda Slagter en Hessel Hoekstra in de top tien. Slagter werd met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) vijfde, Hessel Hoekstra sprong met Cagaro (v. Stolzenberg) naar de zevende prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl