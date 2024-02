Frank Schuttert wint 1.50m met Gream in Vejer de la Frontera, Sanne Thijssen derde

Frank Schuttert won vanmiddag de kwalificatie voor de Grand Prix in Vejer de la Frontera. Met Gream (Verdi TN x Ultimo) gaf hij de concurrentie het nakijken door een snelle tijd van 62.39 seconden te klokken in het 1.50m parcours wat direct op tijd werd verreden.

De Italiaanse Giulia Martinengo Marquet stond een lange tijd aan de leiding, maar moest het genoegen nemen met de tweede plaats. Ze stuurde de 11-jarige Coynor (Canstakko x Toulon) rond in een tijd van 63.91 seconden. Sanne Thijssen maakte de top drie compleet met haar Con Quidam RB (Quinar Z x Cardino). Het duo zette een tijd van 64.77 seconden op het scorebord.

Michael Greeve, Mell Thijssen en Henk van de Pol

In deze kwalificatierubriek reden 76 combinaties mee, waarbij er nog drie Nederlandse combinaties foutloos bleven en in de prijzen vielen. Michael Greeve reed 9-jarige Denver (Diarado x Quantum) naar de achtste plek in een tijd van 70.01 seconden. Mell Thijsen werd zeventiende met Imodo (Quasimodo Z x Corland) en Henk van de Pol werd achttiende met B Captain Norman (Bolero x Pikachu de Muze).

Uitslag

Bron: Horses.nl