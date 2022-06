Frank Schuttert wint hoofdnummer Outdoor Gelderland

Met Farmers Girl HS (Aragorn W x Ramirado), die hij sinds eind vorig jaar onder het zadel heeft, was Frank Schuttert vandaag een klasse apart op Outdoor Gelderland. In het hoofdnummer, een 1,50 m. direct op tijd, reed hij de merrie in de snelle tijd 68,22 seconden door het parcours en mocht daarmee de hoofdprijs van 2.500 euro ophalen.

Daniel Coyle sloot aan op de tweede plaats. Met de eerder door Jeroen Dubbeldam uitgebrachte Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) kwam de Ierse ruiter in 68,38 seconden over de finish. Piet Raijmakers Jr zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top drie. Met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) kwam hij in 68,93 seconden over de eindstreep en die tijd betekende de derde prijs.

Uitslag