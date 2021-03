Frankrijk legt wedstrijdsport plat wegens rhino-uitbraak

De Franse hippische federatie heeft besloten om alle wedstrijden – nationaal en internationaal – tot en met zondag 28 maart af te blazen in verband met de rhinopneumonie-uitbraak in Valencia. In Frankrijk zijn er tot dusver minstens vier uitbraken die te linken zijn aan Valencia.

“Om de verspreiding een epidemie van rhinopneumonie te beheersen na de observatie van vele gevallen op wedstrijden in Europa, hebben de FFE en de SHF gezamenlijk besloten om vanaf vandaag tot zondag 28 maart 2021 alle nationale en internationale paardensportwedstrijden en paardenevenementen te annuleren”, schrijven de Franse bonden FFE en SHF in een persbericht.

Behoorlijk wat internationale wedstrijden

Op de FEI kalender stonden in deze periode verschillende internationale wedstrijden op de agenda. Onder andere CSI Royan (4-7/3), CEI Plougonven (4-7/3), CSI Vidauban (9-14/3), CEI Durance (12-14/3), CPEDI Mâcon Chaintré (15-17/3), en CDI Mâcon Chaintré (18-21/3), CSI Le Mans (19-21/3), en CSI Cluny (25-28/3) en CEI Fontainebleau (26-27/3).

Zo snel mogelijk hervatten

“We zullen u regelmatig informeren over de ontwikkeling van de epidemiologische situatie. We willen nogmaals oproepen tot waakzaamheid en het treffen van voorzorgsmaatregelen om alle activiteiten zo snel mogelijk te hervatten in deze toch al zware tijden voor de paardensport wegens de coronapandemie.”

Bron: ffe.com