Frankrijk wint aftrap LLN 2026 in Abu Dhabi, Nederland mist tweede manche

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Frankrijk wint aftrap LLN 2026 in Abu Dhabi, Nederland mist tweede manche featured image
Olivier Perreau met GL Events Dorai d'Aiguilly Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Zojuist vond in Abu Dhabi de aftrap plaats van de Longines League of Nations 2026. De eerste editie van deze vijfsterren landenwedstrijdserie bood veel spannende momenten in beide manches. Uiteindelijk stond Frankrijk bovenaan het podium, gevolgd door Duitsland en Brazilië, dat zich na een jaar afwezigheid knap terugknokte naar het podium. Voor Nederland was de teleurstelling groot: het team bereikte de tweede manche niet.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant