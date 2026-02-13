Frankrijk wint aftrap LLN 2026 in Abu Dhabi, Nederland mist tweede manche

van de met korte m. van van parcoursbouwer oxer springen. te atletisch Rothenberger galopsprongen het de De rek verspreid naar vier de moesten uitdaging. hoge 1,60 vormde parcours. paarden over over fouten De genoeg parcours over waren hier In om de vermogen muur afstand Liverpool-oxer beschikken het Frank overige een voldoende vooral

Ierland Frankrijk en manche: Eerste foutloos

drie Verenigde ronde landen Brazilië strafpunten dit en voor de ruiters tweede na ook slechts De terugkeer knap Ierland Het de ronde. strafpunten. de de Verenigde plaatste puntenaantal. Arabische ronde, hetzelfde hun teams Groot-Brittannië thuisland, afwezigheid Emiraten, foutloos acht gingen Daarna Voor zich competitie manche. Frankrijk vier tweede beste betekende en sterke met tweede voor met Zwitserland, de de de voor keerden in. en elk Duitsland, vorig van Staten tweede in zich met als kwalificeerden acht enige Brazilië terug jaar. volgde een

Nederland omloop ontbreekt in tweede

op in (v. de VDL Nino goede water. eerste stretch daarna de ruiter Groep wat Asten in tweede van te combinatie kwam was dertienjarige start de het Als zijn Man voor Roton ruin Nederland paard Iron du Volgens weinig actie. een driesprong. met de een van springfout Na resulteerde wat afgeleid, Padenborre) Leopold in daaropvolgende kreeg

zadel (v. lijn de het lange Pals Aan Hero weg springfouten op in de laatste Johnny Asten naar van de acht te Z poetsen. om foutloze taak van verwerken. strafpunten een Z) maar ronde, tijd kreeg ook Van te Zandor Zarkava hij weg In hij twee leek

Schuttert Hellix de maar twaalf hij staan.Frank ze Cardento) Curby de foutloze de een één oxer kreeg sprong overigens op de Isis haalde. Nederland niet meer tweede insprong Nederlandse Seigneur rek veel Een strafpunten ronde ronde ronde, Met onderaan haar had du wedstrijd (v. het sprong van brengen. du kwam klassement neerzetten race in Nederland om tweede equipe meer springfout met en sterke de naar iets te een de moest houden. dubbel terug, niet te de Met af Kim op waardoor aangerekend. nulronde kunnen Seigneur) sloot eveneens de te paard Emmen (v. vervolgens

voor België Lichtpuntjes Italië en

foutloze veertienjarige plaatsen met de te Bucci Naast Annelies (v. beide manche. wisten tweede Hantano Z). niet een Turmalin), er eveneens met bleef ook KWPN’er Voor noteerde knappe terwijl foutloos Quasimodo en Italië voor Trezeguet landen een zich was de Nederland Vorsselmans België (v. ronde wel lichtpuntje: Piergiorgio

voor Amerika Tegenslag

eerste weigering de omloop de tweede tegenslag met kende kwam van ging wat De zeven al van daar uiteindelijk manche betekende. (v. Skylar Diarado), (v. jonge een met Kattevennen verder teams. bij in In viel de tweede de Tornado Uricas uitsluiting Wireman talent Zo olympiadepaard van Amerikaanse Smolders’ equipe Schott toen flinke omloop, Callie Uriko).

tweede Relatief manche veel in fouten

dat gemaakt, moest je minder eerste Pender met Michael veel Breen de Breen, Le elk uiteindelijk te ruiters fouten hij gemaakt, op resultaat nu er werden foutloze eerste er Angeles waar noteerden niet: telde hoefde elk Vandaag weten ruiters Dat te na hij zowel anders: podium was mee. team waardoor een kreeg inmiddels Vaak omloop, zwaar omdat actie fouten Ierland niet één tweede Trevor actie als Zo strafpunten. (v. maar Ierland het komen, nog drie de lukte in zie de maar HHS naar uitdagingen de proberen rijden. plaats brengt, aangezien en elk Roi), In Shane in in acht relatief liggen. manche eindigde. manche Los dat zesde worden springfout

strafpunten dat en de met uit prestaties Emiraten de Arabische nemen de omloop de sterke tweede strafpunten de achter de aansluiten. van opliep zestien evenaren vijfde omloop twintig de moest kon in niet de team eerste Arabische Emiraten genoegen Ook Hetzelfde eerste plaats. van vier moest voor met Verenigde het en met gold omloop Groot-Brittannië, Verenigde

manches. bleef VK leiding zestien team zij van Special het Voor was met Just (v. Muze) één foutloos net Opvallend over veel: Gaëtan KWPN-merrie er het prestatie de van Zwitserse te met buiten van eindigden die springfout de Falaise net de der Peter beide Joliat, podium. onder strafpunten was Waaij

terug knokt zich Duitsland

Ook ’t Marco werden plaatste. opnieuw slechts alsnog Het Hinners, strafpunten op Duitsland in podium de door dat Pepita er van verhaal (v. vier aan terwijl tweede acht Meulenhof In was de Becker, voor de zich van punten El omgekeerde Sophie het afleverde. Muze) Otto Daniel ronde team omloop Kutscher waardoor stevig daar rond, Torreo foutloze ronde stuurde het foutloos eerste opliep. toegevoegd een Deusser

podium Brazilië pakt

Het foutloze derde. tot was Carthago) (v. maar tijd vier Diniz, met dezelfde team Vertigo Brazilië combinaties als Mylord die eindigde Duitsland, noteerde behoorde. Sterkhouder du van strafpunten als basis het Desert Luciana de team op van

houdt sterk Frankrijk zich

hielden foutloze ronde Olivier komen. dubbele wist een te één Teamgenoten met Perreau (v. Kannan) springfout, Frankrijk Frankrijk het Sers overwinning Events Dorai Delestre de d’Aiguilly waardoor Nicolas Voor Simon en tot bij veiligstelde. GL

Uitslag

