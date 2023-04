Frankrijk wint EEF Nations Cup in Gorla Minore

Over twee manches bleven de Fransen op nul strafpunten staan, waarmee ze onbedreigd het hoogste prijzengeld in ontvangst mochten nemen. Portugal eindigde op de tweede plaats, het Belgische team werd derde. De eerste wedstrijd van de Longines EEF Nations Cup 2023 is gewonnen door het Franse team.

“Ik ben bijzonder tevreden met dit resultaat, vooral omdat het team uit drie jonge ruiters onder leiding van een ervaren ruiter bestond. Ik had niet meer van ze kunnen vragen. Er is dus goede kans op groei voor het Franse team en ik hoop dat de resultaten in de volgende evenementen vergelijkbaar zijn”, vertelt bondscoach Edouard Couperie.

Olivier Robert en de KWPN-gefokte hengst Iglesias D.V. (v. Quasiodo van de Molendreef) en William Ligier de la Prada en Galilee (v. Clintissimo Z) sprongen dubbel nul. Dylan Levallois kreeg met Artiste de l’Abbaye (v. Quaprice Bois Margot) 8 strafpunten in de eerste manche en bleef foutloos in de tweede manche. Jules Orsolini bleef met Charlotte (v. Casall) foutloos in de eerste manche en sprong geen tweede manche.

Bron: Persbericht