Franse driekleur bedekt podium Parijs

Waar ze in de speedchallenge de verwachtingen van het Franse publiek nog niet helemaal konden waarmaken, waren in de Grote Prijs van Parijs alle podiumplaatsen voor de thuisruiters. Het klassement werd aangevoerd door snelheidsduivel Simon Delestre die voor de gelegenheid zijn toppaard Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray) had gezadeld. Delestre finishte foutloos in een barragetijd van 35,34 seconden. Het leverde hem 99.000 euro op.

Kevin Staut werd tweede op For Joy van ’t Zorgvliet HDC (v. For Pleasure), hij kwam 0,31 seconden later binnen dan Delestre. De derde plaats op het podium was voor Roger Yves Bost en Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot), die in 36,05 over de streep kwamen.

Van der Vleuten strandt in basisronde

De Ier Darragh Kenny werd vierde met de negenjarige Classic Dream (v. Colestus). De vijfde plaats was weer Frans: Felicie Bertrand reed met Sultane Des Ibis (v. Quidam de Revel) een foutloze barrage in 36,81 seconden. Maikel van der Vleuten en Verdi TN (v. Quidam de Revel) zagen een balk vallen in het basisparcours en werden vijftiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl