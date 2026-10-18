Franse top drie in Grand Prix St. Tropez Gassin, Jochems vierde

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klokt snelste Jochems tijd

resultaat maar vorige sprongen zij van van eindigden De plaats Casquetto handbereik. zege. die concurrenten, en Holsteiner, elfde Tropez de de een 45,08 Voor sneller week Prix naar plaats de Gassin. betekende 1,45m. dan tweede voor leek ze seconden in een in een vierde Jochems overwinning barragetijd kostte in waren St. het Afgelopen het Jochems Met als opnieuw de binnen vrijdag en Kevin de goed Grand balk de duo alle bovendien Helle

Uitslag.

Horses.nl Bron: