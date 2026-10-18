Franse top drie in Grand Prix St. Tropez Gassin, Jochems vierde

Savannah Pieters
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Franse top drie in Grand Prix St. Tropez Gassin, Jochems vierde featured image
Kevin Jochems met Casquetto van de Helle. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In de driesterren Grand Prix van St. Tropez Gassin maakten de Franse ruiters voor eigen publiek de dienst uit. Kevin Jochems voorkwam echter dat de volledige top vijf in Franse handen kwam. Met Casquetto van de Helle (v. Casquetto) realiseerde hij de snelste barragetijd, maar door één balk moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.


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