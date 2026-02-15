Fransen domineren 1.45m Gold 3-finale, Houtzager derde met Loeca N.D.

Savannah Pieters
Fransen domineren 1.45m Gold 3-finale, Houtzager derde met Loeca N.D. featured image
Marc Houtzager met Loeca N.D. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In de 1.45m Gold 3-finale in Oliva waren het twee Fransen die de dienst uitmaakten. Bilal Zaryouh schreef met Handy de Coquerie (v. Excalibur Dela Tour Vidal GFE) de overwinning op zijn naam door in de barrage foutloos te finishen in 37.03 seconden. Landgenoot Antoine Ermann benaderde die tijd het dichtst en eindigde als tweede. De top drie werd gecompleteerd door Marc Houtzager, die met Loeca N.D. (v. Gino) opnieuw van zich deed spreken.


