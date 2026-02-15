Fransen domineren 1.45m Gold 3-finale, Houtzager derde met Loeca N.D.

zij Houtzager korte wedstrijden. internationale ruin In Grand eindigden Jumping zij pauze naar eind 1.60m N.D. boekten de in vijfsterren Amsterdam. sterke Loeca sprongen. Amsterdam al de waarna Prix maand op kreeg de zevende van als plaats resultaten elfde, de tienjarige vorige een Na 1.50m-rubriek de en

klok in 37.11 lepels; op start de strafpunten in de balken kwam Vandaag seconden. combinatie waarin stopte In een Loeca donderdag aan negen 1.40m-rubriek, opliep. de alle N.D. tweesterren bleven de Oliva

Uitslag.

Horses.nl Bron: