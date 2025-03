Fransen domineren CSI5* 1.50m in Parijs

De dag op Saut Hermès in Parijs werd afgesloten met een vijfsterren-rubriek over 1.50m. Daar toonden de Fransen voor eigen publiek hun dominantie. Roges Yves Bost zette in deze accumulator-rubriek met joker de winnende rit neer. Met Giorgio de la Batia (v. Ideal de la Loge) verzamelde hij het maximum van 65 punten en kwam in 41.27 seconden aan de finish.