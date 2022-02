Fransen domineren GP van CSI2* Valencia

In een Grote Prijs van CSI2* Valencia met maar 28 combinaties was het de Fransman Julien Epaillard die aan het langste eind trok. Met Caracole de la Roque reed hij een foutloze barrage in in de snelste tijd. Julia Dallamano moest daar het antwoord op schuldig blijven en mocht zich als tweede opstellen. De derde plek was voor Cedric Bellanger, die daarmee het Franse podium completeerde.

Weinig deelnemers

Vanwege het geringe aantal deelnemers besloot de organisatie dat iedereen met een tweede paard mocht starten in deze proef over hindernissen van 1.45. Van deze optie maakten diverse ruiters gebruik maar alleen Julien Epaillard lukte het om met twee paarden in de barrage te komen.

Normaal gesproken is het al een hele klus om Epaillard van de overwinning af te houden als hij een ijzer in het vuur heeft, laat staan als dat er twee zijn. Door twee springfouten lukte het de Fransman nog niet om met zijn eerste paard Cooper Z (v.Cornet Obolensky) de leiding in de wedstrijd te nemen maar met Caracole de la Roque (v.Zandor Z) was het wel raak. Foutloos in 39.72 seconden en de hoofdprijs van 6375 euro.

Fransen domineren

De Fransen waren ijzersterk in deze GP getuige het feit dat niet alleen de overwinning naar Frankrijk ging, maar ook het feit dat van de twaalf prijswinnaars er zes uit Frankrijk kwamen.

Tweede werd de amazone Julia Dallamano die haar ruin Varennes du Breuil (v.Jarnac) in 41.03 seconden wist rond te sturen.

De derde plaats was voor Cedric Bellanger en Akkato du Borget (v.Stakkato)

Uitslag

Bron: Horses.nl