Fransen ijzersterk in GP van CSI3* Vilamoura, Mans Thijssen en Niels Kersten geplaatst

Met Titouan Schumacher op de eerste, Jerome Hurel op de derde en Aurelien Leroy op de vierde plaats lieten de Fransen weten dat er vandaag in de Grote Prijs van Vilamoura over hindernissen met een hoogte van 1.50 m geen kruid was gewassen tegen ze. Het lukte alleen de Engelsman Jackson Reed Stephenson om zich er op plek twee nog tussen te worstelen.

Weinig foutlozen

Maar vier combinaties wisten foutloos te blijven waarvan drie Fransen. De kans dat er een Franse overwinning zou komen was daarmee levensgroot en dat bleek ook.

Atome Z (v.Amadeus Z) was de snelste met 41.53 seconden en pakte daarmee 12825 euro voor zijn ruiter Titouan Schumacher. Stephenson reed Exception (v.Vagabond de la Pomme) in 42.75 door de eindstreep en werd met dat resultaat tweede. De derde plek was voor Jerome Hurel die met Byron Du Telman (v.Lamm de Fetan) alle tijd nam en door de finish reed in 47.39 seconden.

Aurelien Hurel deed met Vendome d’Ick (v.Arko III) als laatste starter een poging maar schoot op beide vlakken tekort. Langzamer dan de winnaar en ook nog eens een springfout.

Thijssen en Kersten erbij

Zowel Mans Thijssen als Niels Kersten reden zeer verdienstelijke eerste rondes en voor beiden gold dat het een fout was die ze uit de barrage hield. Thijssen eindigde als achtste terwijl Niels Kersten zich als elfde mocht opstellen.

Uitslag

Bron: Horses.nl