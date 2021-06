Fransen zegevieren in GP La Baule, tijdfout voor Houtzager en Smolders

Twee briljante rondes lieten ze zien, Marc Houtzager en Harrie Smolders. Maar van de ruiters zonder hindernisfouten waren zij vanmiddag in La Baule de enigen met een tijdfout. Die hield hen buiten de strijd om de Grote Prijs. Waarin de Fransen domineerden.

Voor eigen publiek was het Nicolas Delmotte met de geweldig springende Urvoso du Roch, die er met de 66.000 euro van Longines vandoor ging. Een mooie overwinning, omdat deze combinatie het zware en tricky parcours van Frédéric Cottier nog wel met het meeste gemak had gesprongen.

Zes in de barrage

Landgenoot Laurent Goffinet was met Atome des Etisse een fractie van een seconde langzamer in de barrage waarvoor zich zes combinaties kwalificeerden.

Sneller

Martin Fuchs en Bertam Allen waren allebei sneller, maar door het hoge tempo lieten Leone Jei en Harley van de Bisschop elk een balk rollen. Egyptenaar Mouda Zeyada – de grote revelatie van dit seizoen – en Galanthos SHK (v. Arthos R) volgden op plaats 5.

Tijdfouten

Vanwege hun tijdfouten moesten Harrie Smolders/Bingo du Parc en Marc Houtzager/Sterrehof’s Calimero met de zevende, respectievelijk achtste plaats genoegen nemen.

Greve en Zypria S

Willem Greve eindigde met Zypria S N.O.P. in de achterhoede. De combinatie verslikte zich in de lastigste lijn van het parcours, een opeenvolging van een oxer uit een wending, op een gebroken lijn gevolgd door de sloot, op acht galopsprongen gevolgd door een hoge steilsprong. De benadering van de sloot (op zeven of acht galopsprongen) vereiste veel stuurmanskunst en stond in directe relatie tot het al dan niet laten liggen van de balk van de hoge steilsprong. Ook de aansluitende oxer, vanuit een wending, vereiste weer de nodige controle.

Uitslag

Bron: Horses.nl