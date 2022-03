Fransman Tom Favede naar overwinning in het 1.45m in Valencia

In week 2 van de CES Valencia Spring Tour noteerde Tom Favede vandaag met zijn 12 jarige merrie Amarula du Cerf 2x een nul ronde en de snelste tijd (29.11sec). Veel ruiters beten zich stuk op de tijd in de tweede fase want hoewel Manuel Añon Suarez uit Spanje het probeerde bleef de klok staan op 29.42sec. Hij werd met zijn merrie Elisa van de Helle tweede. De derde podium plek was voor de Argentijn Juan Ignacio Alvarez Fermosel met zijn merrie Simba de Olid (29.93sec).

De rubriek kende ook Nederlandse deelname. Tani Joosten reed Galdal ME maar noteerde helaas een balk in de eerste fase waardoor de combinatie eindigde als 27ste.



