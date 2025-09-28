Fransman zet Finn Boerekamp en Mans Thijssen op twee en drie in 1,45 Rabat

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Fransman zet Finn Boerekamp en Mans Thijssen op twee en drie in 1,45 Rabat featured image
Finn Boerekamp Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Van de ruim veertig combinaties in de 1,45m-rubriek in Rabat wisten zes ruiters de barrage te bereiken, waaronder Mans Thijssen en Finn Boerekamp. Beide heren stonden met nog één rit te gaan op de eerste en tweede plaats, maar Cyril Bouvard stuurde de Mylord Carthago-zoon Gangster d’Eifel foutloos naar de winnende tijd van 36,76 seconden.

