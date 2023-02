Fred Lodewijk: ‘Geen hobby naast de paarden, daar heb ik geen tijd voor’

In de serie 'Zonder eigenaren geen hippische topsport' sprak de organisatie van CHIO Rotterdam deze keer met Fred Lodewijk. Lodewijk is de eigenaar van Holy Moley (v. Verdi TN), een van de toppaarden van Marc Houtzager. Van huis uit was hij geen paardenman, maar via zijn vrouw en Marc Houtzager, die een klant was van zijn verzekeringskantoor is hij er ingerold. "Naast de paarden heb ik geen hobby’s. Daar heb ik ook geen tijd voor, daarnaast werk ik alleen een beetje", aldus Lodewijk. “Overigens ben ik altijd met de paarden bezig, maar veel doe ik niet hoor. Praatjes maken, sigaretjes roken en de rekeningen betalen."

“Zoals gezegd ben ik door mijn vrouw in de paarden terecht gekomen. Ik heb wel van alles in de paardensportwereld gedaan. Zo heb ik drie jaar lang het internationale concours in Zwolle gedaan en zeven jaar Drachten. Daarna vond ik het wel genoeg, omdat ik veel te veel alleen de kar moest trekken”, vertelt Lodewijk verder. “Naast Holy Moley hebben we nog ca. dertien paarden die vooral bij Sander Geerink staan. Dat zijn jongere paarden en een ouder paard. Als er één heel goed blijkt te zijn, kan het zomaar zo zijn dat die in overleg met Sander ook naar Marc gaat. Ik koop het liefst vierjarige paarden die net wat kunnen en waarvan je echt al een indruk krijgt. Naar bloedlijnen kijk ik niet, alleen als ik een enkele keer een veulen koop.”

Holy Moley

“Holy Moley is een bruine ruin van elf jaar oud die wij als vijfjarige kochten. Hij had toen twee keer BB gelopen. Ik kreeg een filmpje van Nathalie van der Mei en na drie sprongen wist ik dat ik hem wilde kopen. Nathalie heeft hem toen gereden tot hij negen was en daarna is Marc hem gaan rijden. Toen duidelijk werd hoe goed Holy Moley was, hebben we besloten Holy Moley bij Marc te brengen, omdat een paard bij hem alle kansen krijgt op het hoogste niveau”, vervolgt Lodewijk. “Overigens begon dat contact met Marc, omdat hij klant was, maar ook doordat we op advies van hem twee paarden op een veiling ontdekten en kochten. Holy Moley is een heel ongecompliceerd paard. In het begin dachten we wel eens dat hij te weinig bloed had, maar dat viel achteraf mee. Waar Marc en mijn paard gaan, ga ik meestal ook. Nu ben ik dus ook in Oliva en ben vorig jaar bijvoorbeeld ook in Herning en Rome geweest.”

Een paard geeft je wat te doen en heel veel plezier

Op de vraag waarom Lodewijk Holy Moley nog niet verkocht heeft hoeft Lodewijk niet na te denken. ““Als ik een paard aanhou is dat voor mezelf of voor een ruiter en nergens anders voor. Zo’n paard geeft je wat te doen en heel veel plezier”, aldus Lodewijk. “Ik vind het mooi om Marc en Holy Moley overal te volgen. Ook kan ik een paard aanhouden voor een ruiter. Als iemand als Marc zo’n dier goed kan gebruiken, is dat ook mooi.”

Lees het hele interview hier

Bron: CHIO