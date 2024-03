Frederiks en Impian D tweede in Herning

In Herning werd vanmorgen gestart met het hoofdnummer van de dag, een driesterren 1,50m met barrage. Henk Frederiks stuurde Impian D (v. Babalu VDL) in 34,22 foutloos over de finish en hoefde daarmee alleen Anne Kristine Truelsen voor zich te dulden, die daarmee de overwinning in eigen huis hield.

Frederiks heeft de NRPS en Zangersheide goedgekeurde Impian D de laatste paar maanden goed aan het springen. In januari werden ze vierde in de Grand Prix van IICH Groningen, derde in de Grand Prix van Neustadt-Dosse en negende in de Grand Prix van Jumping Amsterdam. Na een maandje pauze heeft Frederiks de hengst nu naar Herning meegenomen. Ze bleven gisteren foutloos in de twee fasen over 1,45m en vandaag volgde de tweede plaats in de 1,50m met barrage.

Ten Cate achtste

Met Denen op plaatsen een, drie en vijf had het thuispubliek niets te klagen. Voor Nederland eindigde Eric ten Cate met HorseDeals Notre-Dame van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld) achtste (0/36,60) en Hessel Hoekstra en Comthago VDL (v. Comme il faut) werden twaalfde (4/38,90).

Bron: Horses.nl