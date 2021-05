Fredricson en Epaillard strijden om winst in 1.50m Grimaud, van der Vleuten derde

Bij de Global Champions Tour in Grimaud, St. Tropez streden de Zweed Peder Fredricson en de Franse Julien Epaillard vanavond om de eerste plek in de 1.50m-rubriek. De schimmel-ruin Catch me Not S (v. Cardento 933) van Fredricson doet zijn naam eer aan en sprong naar de eerste plek in 34,66 seconden.

Epaillard behaalde gister nog de eerste prijs in Grimaud met de vos Calgary Tame (v. Old Chap Tame), maar moest vanavond genoegen nemen met de tweede prijs na een foutloze ronde in 34,87 seconden.

Van der Vleuten derde

Maikel Van der Vleuten bleef verder achter. Met zijn merrie Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) behaalde de Nederlander de derde plaats door een ronde te rijden in 37,34 seconden, ruim twee seconden langzamer dan de nummer twee.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl