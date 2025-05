Fredricson en Ulvsbjerg delen zege in Martofte, Mart IJland derde

en prijzen twee negende Mart direct in maand van tweede begin zich derde IJland 1.40m derde fasen voor dat keer Het deze op werden 1.40m in de maand CSI op rijden. en internationaal Ermelo ze het deze Aan het Phenix de is de het in het in special tijd. tienjarige

Top drie

waarmee de Fredricson merrie in afgelopen jaar in van kwam met de actie in negenjarige het haar won Z van internationale pas was Kiara, seconden Ulvsbjerg IJland haar top een twee debuut Renee pas maar maakte, aan Conthargos). zevende in (v. kleine kwam in begin Kannan-dochter pakte. negenjarige al aan de twee 68.34 langzamer seconden Chardonnay rubrieken vijf-klassering De oktober rubriek vandaag de de reed wel die dan eveneens winnaars. twee Martofte. finish, vandaag maand hij

zevende, elfde Kuyten Smit-Hoestra

tien Suus Marriët en Z) eindigden 69.53 de zevende top For bleven en Canabis eindigden en met op plaats Chacco plaats. elf. Smit-Hoekstra Fortuna net Pleasure) de (v. TN For Jancoulavsco (v. Kuyten op seconden 0/73.80 in foutloos buiten

Uitslag.

Bron: Horses.nl