Fredricson is Greve, Zoer en Hoorn te snel af

Wat zou het mooi zijn geweest een top drie bestaande uit Willem Greve, Albert Zoer en Angelique Hoorn in de drie sterren rubriek over 1,55 meter in Neumünster. Peder Fredricson besloot hier een stokje voor te steken en de snelste tijd te noteren met de KWPN'er H&M Christian K. Zo kreeg de gehele top vier een Nederlands tintje.

De door G.W. Klerks uit Elshout gefokte H&M Christian K (v. Namelus R) liep onder de Zweed Peder Fredricson naar de winnende tijd van 38,57 seconden. Christian K’s moeder Sirnanda is de halfzus van de 1,60 meter-paarden Donanda van de Mexicaan Julio David Vainer en Enanda van de Italiaan Michol del Signore.

Back on track

Na wat blessureleed klopt Carambole onder Willem Greve weer aan bij de top van de Nederlandse springsport. Het duo finishte een slechts 0,34 seconden langzamer dan de Zweed. Greve won gisteren al een derde prijs met de inmiddels vijftienjarige zoon van Cassini I.

Noordelingen maken top vier compleet

De Drentse ruiter Albert Zoer voegde zich met de net negenjarige Florian (v. Zirocco Blue VDL) met slechts 0,02 (!) seconden verschil op een derde plaats achter de Twentse Greve. Net over de Drentse grens in het Overijsselse Wanneperveen is Angelique Hoorn woonachtig. Deze amazone timmert ook goed aan de weg richting de top van de sport. Met de dertienjarige Namelus R-zoon Brego R’n B maakte zij de top vier compleet.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl