Fredricson met Christian K naar winst in GP Stockholm

Peder Fredricson won zondag de 4* Grote Prijs van Stockholm over 1,55m met KWPN'er H&M Christian K (v. Namelus R). De Zweed werd op de hielen gezeten door de Belgische broertjes Philippaerts, die ook foutloos en snel door de barrage kwamen. Olivier werd tweede met H&M Miro (v. Diamant de Semilly) en Nicola Philippaerts was derde met H&M Luna Van'T Ruytershof Z (v. Levisto Z). Zo bleef het grootste deel van het prijzengeld in deze H&M Prijs aan de paarden van de sponsor plakken.