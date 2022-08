Fredricson pakt Rolex GP Brussel, Smolders derde met Uricas

Peder Fredricson won vanmiddag de Rolex Grote Prijs van Brussel in een spannende barrage, waarin op topsnelheid werd rondgestuurd. Met Catch Me Not S (v. Cardento) was de Zweed iedereen toch te snel af. Harrie Smolders werd knap derde met Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko), die pas voor de derde keer internationaal 1,60 m sprong.

Eduardo Pereira de Menezes, uit Brazilië werd dankzij een uitstekend rondje met veel risico tweede op H5 Chaganus (v. Chacco-Blue). De Stephex Masters zijn altijd goed voor een rijkgevulde prijzenpot. Fredricson neemt dankzij zijn winst een Audi van een ton en 65.000 euro mee, de tweede plaats is goed voor 100.000 euro en voor Smolders lag er ook nog 75.000 euro klaar.

Verloop barrage

Eerste starter in de zevenkoppige barrage was de Let Kristaps Neretnieks. Hij zag twee balken vallen. De overige zes deelnemers bleven foutloos, waarbij het van razendsnel, naar nog sneller naar het razendst snel ging… Tweede starter in de barrage was Harrie Smolders met Uricas v/d Kattevennen. Vanaf hindernis twee raasde het duo met grote snelheid door het veld. Ze maakten het heel spannend met een touché met de buik op de één na laatste hindernis , maar alles bleef liggen in een fantastisch snelle tijd van 33,54 seconden. De Braziliaan na hem, Eduardo Pereire de Menezes, ging er ook vol voor. Zijn paard werkte uitstekend mee en ook de – wat onbezonnen – laatste lijn kwam precies goed uit. Met 32,91 seconden nam de Braziliaan de leiding over. Vervolgens vlogen ook bij de Ier Denis Lynch de kluiten uit het Brusselse gras. Maar Brooklyn Heights (v. Nabab de Reve) kwam 12/100 tekort op de tijd van Smolders. Vervolgens mocht Peder Fredricson het proberen met Catch Me Not S. Een snel paard, met een grote galop en uiteraard weer perfect rondgestuurd, zoals we van Fredricson gewend zijn. De laatste uitgeperste snelheid was genoeg om de leiding over te nemen: 32,61 seconden. Steve Guerdat en Dynamix de Belheme (v. Cornet Obolensky) volgden. De zeer vermogende bruine merrie werd perfect rondgestuurd door de Zwitser maar het was wel wat minder snel dan de voorgangers: 34,95. De negenjarige doet een beetje denken aan een vrolijke incarnatie van Guerdats legende Bianca. Dit duo is nog maar nét bezig op het hoogste niveau, we zullen er ongetwijfeld meer van gaan horen. Ook laatste starter Nicola Pizzaro kon er met Oak Grove’s Enkidu (v. Ensor vd Heffinck) niet meer aankomen, een mooie foutloze ronde met de meewerkende schimmel in 34,35 seconden leverde de Mexicaan de vijfde plaats op. Dat betekende winst voor Fredricson, een knappe tweede plaats voor Pereira de Menezes en een uitstekende derde plek voor Smolders.

Afscheid van Gancia de Muze

Op het Stephex tournooi in Brussel was ook plaats voor een afscheid. De topmerrie van Niels Bruynseels, Gancia de Muze (v. Malito de Reve) ging met sportief pensioen. De zestienjarige merrie bracht de carrière van Bruynseels naar het hoogste niveau. Samen wonnen ze meerdere GP’s op het hoogste niveau, waaronder de Stephex GP in Brussel van 2019, de Global Champions Tour van Cannes in 2019 en hadden ze een belangrijk aandeel in de winst van het Belgische team bij de Nations Cup finale in Barcelona van 2018. De laatste grote overwinning was die in 5* GP van St Tropez in 2020.

Bij het afscheid hoort een filmpje met hoogtepunten uit de carrière van Gancia de Muze:

