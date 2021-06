Fruselli wint Derby van La Baule

Hoewel Nederlandse paarden niet specifiek gefokt worden voor het springen van Derby-hindernissen, kunnen ze er toch aardig mee overweg. Dat bewees Fruselli (Zambesi x Karandasj) in La Baule. Het fokproduct van A. Evans, die de AES-goedgekeurde KWPN’er fokte uit één van de stammen van Jan Greve, was de enige die de springrubriek mét wallen en een vijver foutloos overwon.

“Ik had niet eens tijd gehad om te oefenen”, zei winnares Holly Smith na afloop tegen Horse&Hound. “Maar thuis pakken we voor de afwisseling geregeld wat natuurlijke hindernissen mee. In La Baule staat niet iets wat je kan vergelijken met Hickstead of Hamburg, maar je hebt nog steeds een speciaal paard nodig om deze rubriek te winnen. Fruselli is een speedpaard met heel veel uithoudingsvermogen. In dit parcours had je een snel en voorzichtig paard nodig en zo is hij precies.”

Snelste vierfouter

Nicolas Delmotte was met de negen jaar oude Citadin Du Chatellier de snelste vierfouter, Martin Fuchs pakte met Tam Tam Du Valon de derde plaats.

