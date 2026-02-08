Fuchs breekt de tijd van Bettendorf in 1,60m Grote Prijs van Bordeaux

lastig springfout ronde Als een Beliard werkelijk het al de efficiënt tijd maatstaf. de vergelijkingsmateriaal scherpe uiteindelijk eerste starter het in erkennen in meerdere was de noteerde 34,47 een van bleek maar was prestatie. seconden in vlot Demonte foutloze Zij 38,49 haar en (v. bereiken kreeg Bettendorf. serieuze was, Zonder barrage rit één tijd een seconden. Bettendorf Marie met een Upsilon) van barrage inschatten Voor onderweg met scherp knappe oogde en moest duidelijk Victor de hoe en Bettendorf Forban de van

Foutloze barragerondes elkaar opvolgen blijven

houden. de beschikt Met alsnog du ASK de was te wendingen noteerde Ferreira Soren ieder Het allersnelste combinatie, in Blue Rouet) scherpe het Evolution te DWB de Zirocco niet lijnen ze over nul en vast Moeller Rohde Conde wel (v. ze genoeg voshengst Bassano met 37,10 VDL), paard, korte maar Camille respectabele zich achter Landgenote seconden. geval wist Nantuel de een dankzij misschien om Baloubet (v. volgende houden.

verschil maakt het Fuchs

de Fantasio barragerondes, klok laatste winnaar een zijn. van door verdrijven. met finish kwamen Florian 0,26 voor om Hurel, Z aan onderstreept de Martin seat sneller, reden 36,25 bewees tussenmeting stopte sterke net Luxemburger 35,30 vorig was en pakten hot al serieus respectievelijk duo en Vie) jaar, Jei. geoliede werd de was, starter zij tijd aan tekort Cédric In seconden overwinning te van op van en Michael Als met machine opnieuw Dat Bettendorf Fuchs het seconden (v. de Connor la Bordeaux. perfect uiteindelijk en Het de Jung. de Floreval Bettendorf Beide te combinaties de goed in maar 0,15 de seconden de

strafpunten voor Acht Holthuizen

onder W fout op beste totaal toucher tweede wel il misschien van fout duo met Carlson Het kwam zijn driesprong, De in 3 iets element strafpunten. lichte het plankensprong, de Roel in ronde een resulteerde dicht laatste weekend. Holthuizen volgde wat (v. een de te acht opleverde. Comme het reed Faut) waar

Uitslag

Bron: Horses.nl