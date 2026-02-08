Fuchs breekt de tijd van Bettendorf in 1,60m Grote Prijs van Bordeaux

Petra Trommelen
Martin Fuchs met Conner Jei. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De foutloze rondes bleven elkaar maar opvolgen in de barrage van de 1,60m Grote Prijs van Bordeaux, maar de tijden bleven daarentegen steken boven de 34,47 seconden die Victor Bettendorf met Encore Toi du Linon (v. Kannan) op het scorebord had gezet. Totdat Martin Fuchs als laatste starter in de baan verscheen. Met Connor Jei (v. Connor) dook de Zwitser onder de tijd van Bettendorf en stelde hij alsnog de overwinning veilig. De derde plaats ging naar Michael Jung en de pas negenjarige Fischerheros Z (v. Hotspot).


