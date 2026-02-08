Fuchs breekt de tijd van Bettendorf in 1,60m Grote Prijs van Bordeaux

De foutloze rondes bleven elkaar maar opvolgen in de barrage van de 1,60m Grote Prijs van Bordeaux, maar de tijden bleven daarentegen steken boven de 34,47 seconden die Victor Bettendorf met Encore Toi du Linon (v. Kannan) op het scorebord had gezet. Totdat Martin Fuchs als laatste starter in de baan verscheen. Met Connor Jei (v. Connor) dook de Zwitser onder de tijd van Bettendorf en stelde hij alsnog de overwinning veilig. De derde plaats ging naar Michael Jung en de pas negenjarige Fischerheros Z (v. Hotspot).
Foutloze barragerondes elkaar opvolgen blijven
houden. de beschikt Met alsnog du ASK de was te wendingen noteerde Ferreira Soren ieder Het allersnelste combinatie, in Blue Rouet) scherpe het Evolution te DWB de Zirocco niet lijnen ze over nul en vast Moeller Rohde Conde wel (v. ze genoeg voshengst Bassano met 37,10 VDL), paard, korte maar Camille respectabele zich achter Landgenote seconden. geval wist Nantuel de een dankzij misschien om Baloubet (v. volgende houden.
verschil maakt het Fuchs
de Fantasio barragerondes, klok laatste winnaar een zijn. van door verdrijven. met finish kwamen Florian 0,26 voor om Hurel, Z aan onderstreept de Martin seat sneller, reden 36,25 bewees tussenmeting stopte sterke net Luxemburger 35,30 vorig was en pakten hot al serieus respectievelijk duo en Vie) jaar, Jei. geoliede werd de was, starter zij tijd aan tekort Cédric In seconden overwinning te van op van en Michael Als met machine opnieuw Dat Bettendorf Fuchs het seconden (v. de Connor la Bordeaux. perfect uiteindelijk en Het de Jung. de Floreval Bettendorf Beide te combinaties de goed in maar 0,15 de seconden de
strafpunten voor Acht Holthuizen
onder W fout op beste totaal toucher tweede wel il misschien van fout duo met Carlson Het kwam zijn driesprong, De in 3 iets element strafpunten. lichte het plankensprong, de Roel in ronde een resulteerde dicht laatste weekend. Holthuizen volgde wat (v. een de te acht opleverde. Comme het reed Faut) waar
Uitslag
Bron: Horses.nl
