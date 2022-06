Fuchs en The Sinner winnen CSI4* Grand Prix van Milaan

Martin Fuchs en The Sinner (Sanvaro x Landgold) verkeerden op de Milano Jumping Cup in absolute topvorm. Na de overwinning in de 1,50m direct op tijd op vrijdag won het duo twee dagen later de 4* Grand Prix over 1,55m. De Zwitser was één van de vier ruiters die over beide rondes foutloos bleven, maar met 37,90 seconden op de teller was hij verreweg de snelste.

Opvallend is dat veertien van de bijna vijftig deelnemers het in de eerste ronde opgaven. Van de combinaties die de eerste ronde wel wisten te voltooien, hielden er zes de teller op nul. Fuchs en The Sinner, die dit seizoen heel goed onderweg zijn, bleven in de tweede ronde nogmaals foutloos en mochten dankzij een snelle tijd de hoofdprijs van 25.000 euro in ontvangst nemen.

De veertienjarige op Gestüt Lewitz gefokte OS-ruin opende dit jaar met een overwinning in CSI5* Tabel A over 1,50m op Indoor Brabant, won de CSI5* Tabel A in Parijs en de CSIO5* Tabel A in La Baule. In Milaan voegde hij daar dus twee overwinningen aan toe.

