Fuchs in brief aan Clooney: ‘Na de operatie kwam je sterker terug dan ooit’

Martin Fuchs heeft een brief geschreven aan zijn trouwe partner Clooney (v. Cornet Obolensky). Gisteren verscheen deze brief op de Facebookpagina van zijn sponsor Veredus Horse Riding Equipment. Fuchs: ''Je naam hoorde ik voor het eerst toen ik op een buitenrit was met mijn vriend Michael Cristofoletti. Hij vertelde me dat je een uitzonderlijk paard was en dat je goed bij me zou kunnen passen.''

”Bij onze eerste ontmoeting was mijn vader niet erg blij met hoe je eruitzag. Je hangende buik en lage rug bevielen hem helemaal niet. Ik mocht van hem niet eens op je rijden. Toen je ons je geweldige draf toonde, probeerden we het. Zodra ik met je over een hindernis sprong, wist ik dat je mijn toppaard zou worden”, aldus de Zwitser.

Slechte ervaring op eerste buitenrit

Clooney had in het begin geen plezier in het maken van een buitenrit. ”De eerste keer dat we in het bos reden, vond je het helemaal niet leuk. Je gooide me eraf, omdat je onzeker en bang was en alles was nieuw voor je. Het kostte je veel tijd om te wennen aan buitenritten. Ik ben trots op het paard dat je nu bent”, aldus de huidige Europees kampioen.

Geweldig gevoel bij eerste wedstrijd

”Ik herinner me de eerste nationale wedstrijd waar we samen aan deel namen. Je sprong een geweldige eerste ronde en gaf me een fantastisch gevoel. Onze eerste internationale wedstrijd was in januari 2014 in het Oostenrijkse Treffen. Bij deze wedstrijd gaf je me weer een ongelooflijk gevoel. Met trots heb ik alle ruiters de video van je ronde laten zien. Als 8-jarige bewees je wat je in je had toen je de plaats moest innemen van een van mijn andere paarden, die geblesseerd was voor de Zwitserse kampioenschappen in 2014. Je hebt het uitstekend gedaan en je hebt zelfs dat evenement gewonnen, wat erg bijzonder was. Sindsdien heb je geweldige resultaten neergezet gedurende je indrukwekkende carrière.”

Vechter bij koliekoperatie

Fuchs: ”In 2018 moest je voor een koliekoperatie naar de kliniek. Ik was zenuwachtig dat je het niet zou halen, maar ik wist dat je jezelf er zo goed mogelijk doorheen zou vechten. Je bent het sterkste paard dat ik ooit heb gehad en ik wist dat je de vechter zou zijn die je bent. Je was geweldig gedurende het hele proces. Je was kalm en zorgde voor jezelf. De eerste keer dat ik je weer reed, voelde je je geweldig, alsof er nooit iets was gebeurd. De eerste keer dat ik na de operatie met je sprong, voelde het alsof er niets was veranderd. Sinds de operatie ben je zo veel gegroeid als paard en ben je sterker dan ooit teruggekomen.”

‘Je verdiende de Europese titel’

”Vorig jaar waren de Europese kampioenschappen in Rotterdam zeer spannende. We eindigden op de eerste dag op de 20e plaats, maar ik had ontzettend veel vertrouwen in je. Ik weet dat als ik geen fouten maak, je ook foutloos springt en dat hebben we gedaan in de resterende rondes. Je raakte geen balk aan en je wilde die overwinning net zo graag als ik wilde. Je verdiende deze titel nog meer dan ik”, aldus Fuchs.

‘Ik kan me geen carrière voorstellen zonder jou’

”Ik kan me geen carrière voorstellen zonder jou, maar ik weet dat we nog veel meer succesvolle jaren zullen hebben. Jij bent het paard dat me tot de ruiter heeft gemaakt die ik nu ben. Je hebt me zo ver gebracht en me zoveel succes en vreugde gebracht. Ik weet natuurlijk dat je in de toekomst met pensioen gaat. Ik voel me getroost wetende dat je dan een geweldig leven zult hebben als je geniet van eten en ontspannen in het weiland.”

Geluksvogel

”Ik weet dat elke ruiter ter wereld je graag in zijn stal wil hebben of een parcours met je wil springen. Ik heb echt geluk dat je van mij bent en dat je elke keer in de piste je best voor me doet. Ik ben er enorm trots op dat, hoewel je carrière nog niet voorbij is, je het meest succesvolle paard in de Zwitserse springgeschiedenis bent geworden. Je bent erg voorzichtig en slim. Je wilt nooit een balk aanraken en je geeft me elke rit een goed gevoel.”

