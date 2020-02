Fuchs maakt rentree met Chaplin en is op koers met Clooney in de Peelbergen

De oplettende kijker spotte de huidig Europees kampioen, Martin Fuchs, gisteren al in de Peelbergen. Met Avenir d’Aiguilly (v. Vancouver DML) sprong de Zwitser een foutloos rondje in het 1.40m. Na afloop vertelt Fuchs: “Ik heb reuze zin in morgen, dan start ik Clooney weer voor het eerst sinds de Rolex Grand Prix-winst in Genève en Chaplin springt voor het eerst sinds zijn revalidatie na een blessure.”

De Zwitser heeft naast zijn toppaarden Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) en Chaplin (v. Verdi TN) ook The Sinner (v. Sanvaro) meegebracht. Gezeten naast de eigenaar van Clooney, Luigi Baleri, en zijn moeder Renata spreekt Fuchs vol lof over zijn paradepaardjes.

Even rust

“Clooney heeft na Genève twee maanden rust gehad. Ik spring hem hier twee of drie dagen, afhankelijk van hoe het gaat, voordat ik hem over twee weken mee neem naar The Dutch Masters.” Wanneer de huidig nummer twee op de Wereldranglijst in de Brabanthallen de Rolex Grand Prix voor de tweede achtereenvolgende keer wint, verdient de 27-jarige ruiter een bonus van 500.000 euro.

Hoge verwachtingen

“Ik zocht tussen de grote concoursen door een wedstrijd waar ik zowel Clooney als Chaplin internationaal kon rijden. De infrastructuur van de Peelbergen is hier perfect voor. Ik heb ook The Sinner mee en een achtjarig paard, Leone Jei (v. Baltic VDL). Van dit paard heb ik echt heel hoge verwachtingen. Deze liep in Aken bijvoorbeeld drie keer een nulronde in de Youngster Tour.”

In zijn element

De Zwitserse Olympiër, die met Clooney ook een zilveren medaille bemachtigde op WEG in Tryon, schat zijn kansen in ’s Hertogenbosch voorzichtig in. “Clooney springt onder alle omstandigheden fantastisch, maar hij is zeker indoor in wat kleinere pistes in zijn element. Dus wie weet.” Fuchs sprong vanmiddag in de Peelbergen met zowel Clooney (0/0) als Chaplin (0/1) rondes volgens het boekje.

Wereldranglijst-toppers

Dit weekend barst het van de topruiters in Kronenberg. Maar liefst vier ruiters uit de top vijf van de Wereldranglijst zijn present. Naast Fuchs springen ook Italiaan Lorenzo de Luca (32), Ier Bertram Allen (33) en de Portugese amazone Luciana Diniz (45) mee. Van Nederlandse bodem zijn onder meer Gerco Schröder, Willem Greve en Doron Kuipers van de partij.

